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BİM, Kanada'dan davet aldı iddiası BİM CEO'su Haluk Dortluoğlu'ndan açıklama

BİM, Kanada'dan davet aldı iddiası BİM CEO'su Haluk Dortluoğlu'ndan açıklama

Türkiye'nin lider gıda perakende şirketlerinden BİM'in Kanada'da hükümeti tarafından resmi olarak ülkede faaliyet göstermesi için davet edildiği ileri sürüldü. BİM CEO'su Haluk Dortluoğlu, "Kanada hükümeti tarafından talep edilirse elbette bir değerlendirme yaparız." dedi.

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Kanada basınında yer alan haberlere göre, federal hükümet, rekabeti artırmak ve halka daha fazla seçenek sunmak amacıyla ülkeye gelecek yabancı işletme arıyor.

Bu doğrultuda Kanada hükümeti, potansiyel aday listesine Türkiye'den BİM'in yanı sıra Almanya'dan Aldi, Lidl ve Fransız Les Mousquetaires'i aldı.

"Davet gelirse düşünürüz"

BİM CEO'su Haluk Dortluoğlu açıklamada, "Kanada'dan herhangi bir resmi davet almadık. Anladığımız kadarıyla bu, Kanada hükümetinin kendi içinde yaptığı bir değerlendirme olup basına sızdırılan bir konu. Kanada, yakın zamanda girmeyi düşündüğümüz bir pazar değildi. Ancak Kanada hükümeti tarafından talep edilirse elbette bir değerlendirme yaparız. Piyasayı analiz edip görüş bildiririz" diye konuştu.

Mısır ve Fas'da faaliyet gösteriyor

Satış açısından Türkiye'nin lider gıda perakendecisi olan BİM, şu anda Türkiye'nin yanı sıra Fas ve Mısır'da da faaliyet gösteriyor.

Şirketin açıkladığı son mali rakamlara göre BİM'in 2023'ün 3. çeyreği sonu itibarıyla dokuz aylık satışları 184 milyar lira (5,64 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde net geliri ise 8 milyar lira oldu.

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