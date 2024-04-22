Altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın fiyatı belli oldu

Haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu araştırmalarını sürdürüyor. Gram altında 2 bin 500 lira sınırına çok az kaldı. İslam Memiş ise uzun vadede beklentisini açıkladı.

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Altının geçen haftanın son işlem gününde ons fiyatındaki ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram fiyatı günü 2 bin 490 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftada ise 2 bin 470 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 280 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 20 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,5 azalışla 2 bin 360 dolardan işlem görürken, analistler, yükselen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini artırdığını kaydetti.

İslam Memiş'ten altın fiyatlarına ilişkin açıklama

Piyasa Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıya önemli mesajlar verdi ve şunları kaydetti:

2380 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılınca 2330 dolar seviyesi var. Yukarı yönlü kırılmada da 2415 dolar seviyesi var.O rta ve uzun vadede 2600 dolar seviyesi hedef durumunda.

Altın tarafı riskli, sert yükselişler var. Kısa vadede kar satışları gelecektir. Gram altında uzun vadede 3000 lira sonrasında 3500 lira beklentim sürüyor.