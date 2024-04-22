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Hakan Ural AVM'de Türk kahvesi fiyatına isyan etti: O ücreti nakit olarak verdiğinde için yanar

Hakan Ural AVM'de Türk kahvesi fiyatına isyan etti: O ücreti nakit olarak verdiğinde için yanar

Kafe ve restoranlara boykot kampanyası sonrası Hakan Ural'ın açıklamaları gündem oldu. Bir AVM'de 280 liraya içtiği Türk kahvesine isyan eden Ural, "Artık buna çözüm, çare bulsunlar" dedi.

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Hakan Ural, geçen hafta gıda enflasyonu üzerinden yeme içme sektöründeki fahiş fiyatlardan bahsetmiş ve "İki porsiyon dönere 1370 lira verdim" diyerek duruma isyan etmişti.

Hakan Ural, gündem yaratan döner açıklaması sonrası bu kez Zincirlikuyu'da gittiği bir AVM'de içtiği bir Türk kahvesi için kendisinden 280 lira alındığını açıkladı.

Ural, "O ücreti nakit olarak verdiğinde için yanar. Kart veriyorsun okutup alıyor. Ama olur mu dediğin gibi bundan kazanmayın kardeşim... Dünyanın en küçük bardağı iki yudumluk bir şey... Bunları artık nasıl denetleyecekler ne yapacaklarsa yapsınlar. Artık buna bir çözüm, çare bulsunlar. İnsanların psikolojini etkiliyor, herkes isyan bayrağı açıyor..." diyerek isyan etti.

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