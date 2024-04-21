CHP'de istifa depremi! Lütfü Savaş ile ilgili bomba iddia

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, Hatay'da CHP aleyhinde çalışmalar yapıldığını iddia ederek partiden istifa ettiğini duyurdu.

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31 Mart yerel seçimlerinden önce Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Lütfü Savaş’ın seçimi kaybetmesi durumunda görevinden istifa edeceğini açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, dün akşam kamuoyuna yaptığı yazılı açıklama ile görevinden istifa etti.

"CHP yöneticileri Savaş’ın aleyhine çalıştı"

Lütfü Savaş’ın parti kadrolarında yer alan yöneticilerinin aleyhte çalışma yaptığını iddia eden Tiryaki, "İskenderun’u kıl payı kaybettik, yıkık bir kent Antakya’yı türlü sebeplerle kaybettik. Partimizin kalelerinden Defne’yi kazansak da oy oranımız düştü, Samandağ’ı kaybettik” dedi.

"Partimin neferi olmaya devam edeceğim"

İl, ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kollarıyla seçim sürecinde son ana kadar mücadele ettiklerini kaydeden Hakan Tiryaki, mağlubiyetin sorumluluğu, adaylarının arkasında dik durmayı bilmenin gereği olarak istifa ettiğini, fakat partisini bir neferi olmaya devam edeceğini belirtti.