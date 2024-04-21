BIST 9.693
DOLAR 32,60
EURO 34,76
ALTIN 2.497,18
HABER /  POLİTİKA

CHP'de istifa depremi! Lütfü Savaş ile ilgili bomba iddia

CHP'de istifa depremi! Lütfü Savaş ile ilgili bomba iddia

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, Hatay'da CHP aleyhinde çalışmalar yapıldığını iddia ederek partiden istifa ettiğini duyurdu.

Abone ol

31 Mart yerel seçimlerinden önce Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Lütfü Savaş’ın seçimi kaybetmesi durumunda görevinden istifa edeceğini açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, dün akşam kamuoyuna yaptığı yazılı açıklama ile görevinden istifa etti.

"CHP yöneticileri Savaş’ın aleyhine çalıştı"

Lütfü Savaş’ın parti kadrolarında yer alan yöneticilerinin aleyhte çalışma yaptığını iddia eden Tiryaki, "İskenderun’u kıl payı kaybettik, yıkık bir kent Antakya’yı türlü sebeplerle kaybettik. Partimizin kalelerinden Defne’yi kazansak da oy oranımız düştü, Samandağ’ı kaybettik” dedi.

"Partimin neferi olmaya devam edeceğim"

İl, ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kollarıyla seçim sürecinde son ana kadar mücadele ettiklerini kaydeden Hakan Tiryaki, mağlubiyetin sorumluluğu, adaylarının arkasında dik durmayı bilmenin gereği olarak istifa ettiğini, fakat partisini bir neferi olmaya devam edeceğini belirtti.

 

ÖNCEKİ HABERLER
Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak'tan Fenerbahçe'ye tebrik paylaşımı
Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak'tan Fenerbahçe'ye tebrik paylaşımı
Mauro Icardi tarihe geçti! 2 sezonda...
Mauro Icardi tarihe geçti! 2 sezonda...
Netanyahu'dan Hamas'a gözdağı: Acı verici darbeler indireceğiz
Netanyahu'dan Hamas'a gözdağı: Acı verici darbeler indireceğiz
Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'nde şampiyon!
Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'nde şampiyon!
Galatasaray, Pendikspor'u rahat geçti
Galatasaray, Pendikspor'u rahat geçti
Antalyaspor evinde 3 puanı kaptı
Antalyaspor evinde 3 puanı kaptı
Gaziantep FK rahat bir nefes aldı
Gaziantep FK rahat bir nefes aldı
Erdoğan'ın Irak ziyareti ile ilgili dikkat çeken açıklama: Sıçrama yaşanacak
Erdoğan'ın Irak ziyareti ile ilgili dikkat çeken açıklama: Sıçrama yaşanacak
MHP'li belediye başkanı Sait Durgun kalp krizi geçirdi!
MHP'li belediye başkanı Sait Durgun kalp krizi geçirdi!
Okan Buruk'tan maç öncesi açıklama: İsim vermeyeceğim ama...
Okan Buruk'tan maç öncesi açıklama: İsim vermeyeceğim ama...
Gazeteci İhsan Aktaş'tan olay yazı: Kimse kaybetmekten dolayı üzülmüyor
Gazeteci İhsan Aktaş'tan olay yazı: Kimse kaybetmekten dolayı üzülmüyor
MHP'li Yalçın'dan Merdan Yanardağ'a sert tepki: "PKK'nın at uşağı..."
MHP'li Yalçın'dan Merdan Yanardağ'a sert tepki: "PKK'nın at uşağı..."