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MHP'li belediye başkanı Sait Durgun kalp krizi geçirdi!

MHP'li belediye başkanı Sait Durgun kalp krizi geçirdi!

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya Belediye Başkanı Sait Durgun, evinde aniden kalp krizi geçirdi ve hemen hastaneye kaldırıldı. Durgun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Çadırkaya Beldesi Belediye Başkanı Sait Durgun evinde rahatsızlanması nedeniyle Çayırlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Durgun, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek burada anjiyo yapıldı. Kapalı damarları açılan Durgun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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