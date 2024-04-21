Polislere "Siz kimsiniz sizi geberteceğim" diyerek silah çekmişti! Kimliği şok etti

Adana'da polis uygulamasından kaçan ve bir kilometrelik takibin sonunda durdurulan şahıs belindeki tabancayla "Siz kimsiniz? Sizi geberteceğim" diyerek memurları tehdit etti. Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Selahattin Şaş olduğu öğrenilen şahıs, biber gazıyla etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı. Kamyonette 28 gram bonzai ele geçirilirken sürücünün ise infaz koruma memuru olduğu ortaya çıktı.

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Olay, 20 Nisan’da saat 01.30 sıralarında Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Bulvarda trafik uygulaması yapan polis ekipleri, 06 DDF 448 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Sürücü ihtara uymadı, kamyonet, yaklaşık 1 kilometrelik takip sonucu Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri tarafından önü kesilerek durdurdu.

Seyhan Belediyesi tarafından kiralık olarak kullanıldığı belirlenen kamyonetteki 3 şüpheliye, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılmak istendi. Polise direnip, hakaret eden şüpheliler biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Ekiplerin yaptığı GBT sorgusunda sürücünün cezaevi infaz koruma memuru Mehmet Ali Ş., yanındakilerin ‘kasten yaralama’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından kaydı bulunan Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Selahattin Şaş ve 4 ayrı suçtan kaydı bulunan Ahmet B. olduğu tespit edildi.

Şüphelilerden Selahattin Şaş, polise tokat atmak isteyip, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkararak "Siz kimsiniz? Sizi geberteceğim" diyerek tehdit etti. Şüpheli tekrar etkisiz hale getirilerek, elindeki tabanca alındı. Bu sırada Ahmet B. ise koşarak kaçmak istedi, bölgeye takviye olarak çağrılan ekipler tarafından yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. Araçta arama yapan ekipler, arka koltukta 28 gram bonzai ele geçirdi. Selahattin Şaş'ın namlusunda 1, şarjöründe 15 fişek bulunan tabancasına ise el konuldu. Sürücü Mehmet Ali Ş.’ye alkollü araç kullanmaktan ceza uygulanırken, kamyonet de yediemin otoparkına çekildi. ​​​​​​​

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Selahattin Şaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Mehmet Ali Ş. ile Ahmet B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.