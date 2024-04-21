Hamas'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Övünç kaynağıdır

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul'da ağırlanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın Peres'e verdiği cevabı hatırlatan Heniyye, "Türk halkının vicdanını yansıtıyor. Hamas'ı Kuvay-i Milliye'ye benzetmesi övünç kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze için diplomasi trafiği yoğun bir şekilde devam ederken, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisinde kabul etti. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından Heniyye'den dikkat çeken bir açıklamalar geldi.

Heniyye şu ifadeleri kullandı:

Halen Erdoğan'ın BM'de Filistin haritasını kaldırarak nasıl işgal edildiğini açıklayarak Şimon Peres'e verdiği karşılığı hatırlıyoruz. Erdoğan'ın Filistin davası konusundaki açıklaması Filistin'i kendi davası gören, Gazze'de zulme karşı duran Türk halkının vicdanını yansıtıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'ı Kuvay-i Milliye'ye benzeten açıklaması Filistin halkı için övünç kaynağıdır.

Heniyye, ABD desteğiyle ayakta kalan Siyonistlerin saldırılarının durması için her türlü çabanın birleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Mavi Marmara hatırlatması

Filistin'in hakkının savunulmasını daima gururla takip ettiklerini söyleyen Heniyye, "Türkiye'nin bölgedeki konumunu, bölgesel ve uluslararası siyasetini, Filistin davasına ve Gazze'ye tutumunu önemle yakından izliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türk halkının Gazze'deki ablukanın kalkması için Mavi Marmara'da nasıl şehit verdiklerini hâlen hatırlıyoruz." diyen Heniyye, Türkiye'nin Filistin davası ve Gazze ablukası konusunda tek tutum sergilediğini ekledi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde İsrail ile ticari kısıtlamalar konusunda alınan kararları ve bu kararların ticari hareketliliğe etkilerini dinledik." ifadelerini kullanan Heniyye, "Bu, Gazze'ye saldırılarında kadın, çocuk, yaşlı Filistin halkının kanını akıtan, büyük katliamlar için Refah'a kara saldırıları tehdidinde bulunan, başta Mescid-i Aksa olmak üzere özellikle Kudüs'te Müslümanların kutsallarını hiçe sayan Siyonist düşmanlara karşı atılmış önemli bir adım." şeklinde konuştu.