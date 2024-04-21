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HABER /  DÜNYA

Japon donanmasına ait 2 helikopter Pasifik Okyanusu'na düştü

Japon donanmasına ait 2 helikopter Pasifik Okyanusu'na düştü

Japonya donanmasına ait 8 personeli taşıyan 2 helikopter, gece eğitim uçuşu sırasında Pasifik Okyanusu'na düştü.

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Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, gece uçuş eğitimi sırasında Pasifik Okyanusu'na düşen 2 donanma helikopterine ilişkin basına açıklama yaptı.

Kihara, başkent Tokyo'nun güneyindeki Torishima Adası açıklarında her birinde 4'er personel bulunan SH-60K model helikopterlerle irtibatın kesildiğini söyledi.

Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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