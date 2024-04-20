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HABER /  POLİTİKA

AK Parti'den İsrail'in skandal paylaşımına çok sert tepki

AK Parti'den İsrail'in skandal paylaşımına çok sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklaması, İsrail Hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına çok sert tepki gösterdi.

'HESABINI BİR GÜN VERECEKLER'

Çelik resmi X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklaması, İsrail Hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir.

Çocuk katilleri her türlü ateşkes ve barış girişimine düşmanlık ediyor. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımızın ateşkes ve barış için liderlik ettiği siyasetin bu katliam şebekeleri tarafından hedef alındığını biliyoruz.

Fakat ne yaparlarsa yapsınlar insanlık önünde mahkum oldular ve hukuk önünde hesabını bir gün verecekler."

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