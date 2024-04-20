Pakistan'dan 'Balistik füze' tepkisi! ABD'yi kızdıracak açıklama!

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mumtaz Zahra Baloch, ülkesinin balistik füze programına malzeme tedarik ettikleri gerekçesiyle ABD'nin 4 firma hakkında yaptırım kararı almasına ilişkin açıklama yaptı.

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Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mumtaz Zahra Baloch, ülkesinin balistik füze programına malzeme tedarik ettikleri gerekçesiyle ABD'nin 4 firma hakkında yaptırım kararı almasına ilişkin, geçmişte de kanıt sunulmadan benzer yaptırımların uygulandığını, bunun önüne geçmek için taraflar arasında objektif mekanizmaların oluşturulması gerektiğini bildirdi.

KANITLANMADAN YAPTIRIM LİSTESİNE ALDILAR

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Baloch, ABD'nin son yaptırım kararıyla ilgili detaylı bilgiye sahip olmadıklarını belirterek, geçmişte de ticari kuruluşların ülkesinin balistik füze programıyla ilişkileri kanıtlanmadan yaptırım listesine alındığını ifade etti.

Baloch, sosyoekonomik kalkınma için gerekli teknoloji girişimlerinin hatalı belirlemelerle yaptırım listesine alınmasının önüne geçmek amacıyla taraflar arasında objektif mekanizmaların oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

'BAZI ÜLKELERİ MUAF TUTTUĞU ÇOK İYİ BİLİNİYOR

İhracat kontrollerinin politik yaklaşımla kullanılmasını reddeden Baloch, "Nükleer silahlanmayı önleme hedefine sıkı sıkıya bağlı olduğunu iddia eden aynı karar alıcıların, ileri savunma teknolojilerinin lisans gerekliliklerinden bazı ülkeleri muaf tuttuğu çok iyi bilinmektedir." ifadesini kullandı.

Baloch, "çifte standartların" nükleer silahlanma karşıtı rejimlerin güvenilirliğini azaltarak bölgesel ve küresel ölçekte askeri güç eşitsizliklerini arttırdığı değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın balistik füze programında kullanılan malzemeleri tedarik ettikleri gerekçesiyle Belarus ve Çin menşeli 4 firma hakkında yaptırım kararı almıştı.