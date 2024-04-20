Quick Sigorta'dan "Süper Yatarak Tedavi" planı

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, "Quick Süper Yatarak Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı özellikle Anadolu illerindeki en iyi hastanelerde de kullanabilmek mümkün." dedi

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Quick Sigorta, tamamlayıcı sağlık sigortası portföyüne 'Süper Yatarak Tedavi' ürününü ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Quick Sigorta, sağlık sigortası sektöründe yeniliklerine devam ediyor.



Şirketin tamamlayıcı sağlık sigortası portföyüne eklediği yeni 'Süper Yatarak Tedavi' planı, sabit fiyat avantajı ve çeşitli ücretsiz ek sağlık hizmetleri ile dikkati çekiyor.

Yatarak gerçekleşen tedavi masraflarının dört yaş grubuna ve üç ayrı network ağına göre fiyatlandırıldığı plan, 2 bin 300 lira başlangıç fiyatıyla tüketicilere sunuluyor.

'Süper Yatarak Tedavi', sigortalıların 58 ildeki özel hastanelerde fark ödemeden tedavi olmalarını sağlıyor. Ürün, 18 yaş üstü sigortalılara yılda bir ücretsiz sağlık kontrolü ve tanı konmuş hastalıklar için sınırsız ikinci görüş hizmeti de sunuyor.



Ayrıca, online diyetisyen, psikolojik danışmanlık ve 'Doktor’a Sor' gibi hizmetler de limitsiz olarak kullanılabiliyor.

'Herkes için sağlık güvencesi' mottosuyla sunulan üründe, evde tıbbi bakım, diş bakım ve göz kontrolü hizmetleri de yer alıyor.

Erken teşhis ve yaygın kanser türlerinden korunma amacıyla, 40 yaş üzeri kadınlar için yıllık Mamografi ve meme USG, erkekler için ise PSA testleri müşterilerin faydalanabileceği diğer hizmetler arasında bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, yeni ürünün piyasanın ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlandığına dikkati çekerek, 'Ürün, ücretsiz ek sağlık hizmetleri ile de müşterilerimize benzersiz bir avantaj sunuyor. Aynı zamanda kişilerin kaliteli sağlık hizmetlerine erişimde kolaylık sağlayarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyor.



​​​​​​​Sabit prim avantajı, geniş kapsamlı ücretsiz ek hizmetleri ve yaygın hastane ağıyla sigortalılarına hizmet edecek olan Quick Süper Yatarak Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı özellikle Anadolu illerindeki en iyi hastanelerde de kullanabilmek mümkün.' değerlendirmesinde bulundu.