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22 cumhurbaşkanlığı anket sonuçları paylaşıldı 3 ismin Erdoğan karşısında aldığı oy oranları

22 cumhurbaşkanlığı anket sonuçları paylaşıldı 3 ismin Erdoğan karşısında aldığı oy oranları

Metropoll araştırma şirketi 1 Eylül 2022 ile Mayıs 2023 arasında yaptığı 22 cumhurbaşkanlığı anket sonuçlarını paylaştı. Bu araştırmaların ortalamalarına göre Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 16.8 puan, Ekrem İmamoğlu 8.6 puan önde, Kılıçdaroğlu ise Erdoğan’dan 1.4 puan geride çıktı.

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Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll'un kurucusu Özer Sencar, 1 Eylül 2022 ile Mayıs 2023 arasında cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yaptırdıkları 22 anket sonuçlarını yayınladı.

Yavaş, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu karşısında Erdoğan'ın aldığı oy oranları verildi. 

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sencar, "1. Eylül 2022 ile Mayıs 2023 arasında Metropoll Araştırma CB seçimine yönelik 22 araştırma gerçekleştirmiştir. Bu araştırmaların ortalaması olarak M. Yavaş Erdoğan’dan 16.8 puan, E. İmamoğlu 8.6 puan önde, K.Kılıçdaroğlu ise Erdoğan’dan 1.4 puan geride çıkmıştır." ifadelerine yer verdi.

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