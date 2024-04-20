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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Türk bayrağı ve İstiklal Marşı açıklaması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Türk bayrağı ve İstiklal Marşı açıklaması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Meclis açılışında İstiklal Marşı'nın okunduğunu Türk bayrağının ise bulunması gereken yerde olduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi açılışında 'İstiklal Marşı'nın okutulmadığı' ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi açılışında 'Türk bayrağının kaldırıldığı' iddialarıyla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında 'İstiklal Marşı'nın okutulmadığı'na, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığı'na ilişkin iddialarla ilgili mülkiye müfettişlerimiz görevlendirilmiştir" dedi.

"İstiklal marşı okundu, Türk bayrağı olması gereken yerdeydi"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, meclis açılışında 'Türk bayrağının kaldırıldığı' iddialarıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, İstiklal Marşı'nın okunduğu, Türk bayrağının ise bulunması gereken yerde olduğu belirtilerek, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 17 Nisan Çarşamba günü başlayan ve 19 Nisan Cuma günü biten ilk Meclis toplantısında Türk Bayrağı'nın kaldırıldığına dair kimi yayın organında servis edilen haberlerin aslı astarı bulunmadığını kamuoyuyla paylaşmak zorunda kaldığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Büyük bir kurgu ve manipülasyonla yanıltıcı bilgi yayıldığının bilinmesini isteriz. Meclis toplantımızda İstiklal Marşı okunduğu gibi bayrak da olması gereken yerde bulunduruldu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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