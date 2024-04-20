BIST 9.693
DOLAR 32,50
EURO 34,69
ALTIN 2.499,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Lise müdürü 9 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Lise müdürü 9 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

Elazığ'da 9 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen lise müdürü tutuklandı.

Abone ol

Bazı öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla bir süre önce gözaltına alınan okul müdürü G.C, önce çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Devam eden soruşturma sürecinde bir öğrenci daha okul müdürü hakkında şikayette bulundu.

Savcılık kararıyla tekrar gözaltına alınan G.C, adliyeye sevk edildi.

9 öğrenciyi taciz ettiği öne sürülen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP yönetimi teşkilatlara genelge gönderdi ihraç edilecekler
CHP yönetimi teşkilatlara genelge gönderdi ihraç edilecekler
SPK'den 7 kişiye borsalarda geçici işlem yasağı cezası
SPK'den 7 kişiye borsalarda geçici işlem yasağı cezası
Alfa Romeo JUNIOR, 2024 Milano Tasarım Haftası'nda yerini aldı
Alfa Romeo JUNIOR, 2024 Milano Tasarım Haftası'nda yerini aldı
Opel Corsa Elektrik, Hollanda'da "2024 Yılının Elektrikli Aracı" seçildi
Opel Corsa Elektrik, Hollanda'da "2024 Yılının Elektrikli Aracı" seçildi
Sahte kiralık bungalov ev ilanlarıyla 18 bin 635 vatandaşı dolandırdılar
Sahte kiralık bungalov ev ilanlarıyla 18 bin 635 vatandaşı dolandırdılar
CHP'li belediyelerde Arapça tabelaların kaldırılmasının asıl sebebi çok konuşulacak!
CHP'li belediyelerde Arapça tabelaların kaldırılmasının asıl sebebi çok konuşulacak!
Hacı Yakışıklı AK Parti kulisi aktardı: Teyit ettirdim değişecek
Hacı Yakışıklı AK Parti kulisi aktardı: Teyit ettirdim değişecek
Irak'ta Haşdi Şabi, karargahına saldırı
Irak'ta Haşdi Şabi, karargahına saldırı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Beşiktaş'ta deprem! Fenerbahçe maçında yok!
Beşiktaş'ta deprem! Fenerbahçe maçında yok!
Kız istemeye gitti, kızın abisini silahla yaraladı!
Kız istemeye gitti, kızın abisini silahla yaraladı!
Serdar Topraktepe, futbolcuları nasıl motive ettiğini açıkladı!
Serdar Topraktepe, futbolcuları nasıl motive ettiğini açıkladı!