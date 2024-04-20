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Opel Corsa Elektrik, Hollanda'da "2024 Yılının Elektrikli Aracı" seçildi

Opel Corsa Elektrik, Hollanda'da "2024 Yılının Elektrikli Aracı" seçildi

Opel Corsa Elektrik, Hollanda'daki Ticari Sürücüler Derneğince '2024 Yılının Elektrikli Aracı' ödülüne layık görüldü.

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Opel Corsa, 1982'deki ilk gösteriminden bu yana dünya çapında 14,5 milyon adet satıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Opel'in elektrikli B-HB segmentindeki modeli Corsa Elektrik, orta segment kategorisinde yılın aracı seçildi.

Ticari Sürücüler Birliği tarafından 6 yıldır düzenlenen ödül töreninin jürisinde Leaseplan, AutoWeek ve Eneco eMobility'den uzmanlar yer alıyor. Ödüle aday gösterilen araçlar ise orta segment, yüksek segment ve üst segment olmak üzere üç farklı kategoride değerlendiriliyor.

Ödül töreninde, aynı zamanda pazara yeni giriş yapan veya yakın zamanda pazara sunulacak olan gelecek vadeden elektrikli araçlar için 'Yılın Gelecek Vadeden Aracı Ödülü' de veriliyor. Aday gösterilen modeller, menzil, şarj hızı, sürüş özellikleri, çekme ağırlığı, kullanım kolaylığı, satış kiralama fiyatı ve bulunurluk gibi çeşitli kriterlere göre değerlendiriliyor.

Geçen yıl 14 bin 500'den fazla Auto Motor und Sport okuyucusu tarafından Corsa, '2023'ün En İyi Yeni Tasarımı' ödülünde birinci seçilerek, segmentinin en iyi tasarımına sahip aracı olarak değerlendirildi.

Ayrıca Corsa, Birleşik Krallık'ta da 'Yılın En İyi Küçük Aracı', 'En İyi Filo Süper Minisi' ve 'En İyi İkinci El Küçük Araç' unvanlarını kazandı.

Alman Federal Motorlu Araç Dairesi'nin (KBA) yayınladığı resmi verilere göre Corsa, 2023 yılında üst üste üçüncü kez Almanya'da B segmentinde en çok satan araç oldu. Trafiğe tescil edilen yaklaşık 54 bin yeni araç, Opel Corsa'nın kendi segmentinde birinci olmasını sağladı.

Birleşik Krallık'ta da Vauxhall Corsa, İngiliz Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT) tarafından yayınlanan 2023 yılı sonuçlarına göre üç yıl üst üste en çok satan B-HB olarak popülerliğini sürdürüyor. 40 bin 816 adet satış rakamına ulaşan Corsa, yalnızca 2023 yılında B-HB sınıfının en popüler modeli olmakla kalmadı, aynı zamanda ülke genelinde de en çok satılan üç araçtan biri oldu.

Opel Corsa, 1982'deki ilk gösteriminden bu yana dünya çapında 14,5 milyon adet satıldı.

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