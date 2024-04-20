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Kız istemeye gitti, kızın abisini silahla yaraladı!

Kız istemeye gitti, kızın abisini silahla yaraladı!

Kayseri'de bir şahıs, kız istemeye gittiği evde çıkan kavgada, isteyeceği kızın abisini silahla yaraladı.

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Kayseri'de istemeye gittiği kızın ağabeyini çıkan kavgada tüfekle yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kız istemek için Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi 102. Sokak'taki iki katlı eve ailesiyle giden F.G. ile karşı taraf arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada F.G, kızın ağabeyi Y.T'yi tüfekle yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Y.T, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli F.G'yi sığındığı evde gözaltına aldı.

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