Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında, son 5 maçtan galibiyetle ayrılamayan Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ederek 3 puan hasretine son verdi.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 33. haftasında Beşiktaş, evinde MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Zorlu mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-0 kazandı.

Kartal'da golleri 18. dakikada Ernest Muçi ile 67. dakikada Jackson Muleka kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 5 maç sonra ligde galibiyet almış oldu.

Siyah-beyazlı ekip puanını 51'e yükseltirken, Ankaragücü 37 puanda kaldı.

Beşiktaş - Ankaragücü maçının önemli anları

90'Maçta son düdük geldi. Beşiktaş, Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.

90'90+3: Hızlı çıkan Beşiktaş'ta Ernest Muçi rakibinden sıyrılmak isterken topu kaptırdı ancak atak Beşiktaş lehine köşe vuruşu ile devam edecek.

90'Maçın sonuna 5 dakikalık ilave süre eklendi.

86'Sağ kanatta topu alan Christian Bassogog'un kavisli ortası doğrudan kaleci Ersin'de kaldı.

81'Al Musrati'nin kaptığı topta hızlı paslaşan Beşiktaş'ta sağ çaprazda topu alan Chamberlain ayağının üstüyle sert vurdu. Top direğin üstünden dışarıya gitti.

79'Ankaragücü'nde Kazımcan Karataş sakatlık yaşıyor. Sağlık ekibi oyunda.

78'Sağ kanatta topla buluşan Christian Bassogog ceza sahası çizgisi üstünden ortasını yaptı ancak isabetli olmadı.

72'Beşiktaş'ın kaptırdığı topta ceza sahası içinde topu alan Ali Sowe'un vuruşu savunmadan döndü. Dönen topu tamamlayan Morutsan'a savunma gole izin vermedi.

70'Beşiktaş golden sonra topa daha fazla hakim olmaya çalışıyor.

67'GOL! Beşiktaş, Muleka'nın kafa golüyle farkı 2'ye yükseltti. Rashica'nın kullandığı kornerde ön direkte topa iyi yükselen Muleka kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

56'DİREK! Rakip yarı alanı cepheden gören noktadan serbest vuruş kazanan Beşiktaş'ta, Ghezzal'in vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

54'Gedson Fernandes'in ceza sahası dışından denediği şut savunmadan döndü.

51'KAÇTI! Ankaragücü beraberlik golüne çok yaklaştı. Ali Sowe ile duvar pası yaparak sağdan ceza sahasına giren Kitsiou, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yakın mesafeden isabetli bir şut çıkaramadı, aut.

49'Ankaragücü etkili geldi. Kazımcan'ın soldan içeri ortasını Beşiktaş istediği gibi uzaklaştıramadı. Ceza sahasında topu önünde bulan Efkan, bekletmeden topa çok sert vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

45+1: Üç kişiyle hızlı bir şekilde hücuma çıkan Beşiktaş'ta Rashica'nın pasında topu alan Muçi, ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunu çekti. Top savunmaya çarparak kornere gitti.

45'İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

42'Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Emrecan Terzi oyuna devam edemeyecek.

39'DİREK! Ankaragücü'nde Morutan'ın sağ çaprazdan içeri ortasında arka direğe yönelen top direkten döndü. Dönen topu Ali Sowe kafayla tamamlamak bu kez de savunma ayakla meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

38'Svensson'un sağ kanattan pasında ceza sahası içinde topu alan Muleka kaleye yüzünü dönmeye çalışırken savunmada Mujakic araya girdi.

36'KAÇTI! Sol kanatta topu alan Christian Bassogog, Joe Worrall'ı geçip sol çaprazdan kaleyi denedi. Top kalenin yanından dışarıya gitti.

33'Beşiktaş'ta Jonas Svensson sarı kart görerek Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

28'Savunma arasına atılan uzun topta Ankaragücü savunmasında Radakovic uçarak kafayla topa dokundu ve topun Muçi'ye geçmesine izin vermedi.

25'Beşiktaş bu bölümde rakibine büyük baskı kurdu.

18'GOL! Beşiktaş, Muci'nin attığı harika golle maçta 1-0 öne geçti. Beşiktaş, Gedson ile çok hızlı çıktı. Portekizli yıldızın pasında ceza yayı üzerinde Ernest Muçi, ayağının içiyle çok klas vurdu. Top kaleci Bahadır'ın bakışları arasında ağlarla buluştu.

16'Ankaragücü etkili geldi. Bassogog'un sol kanattan topun dibine girerek içeri gönderdiği ortaya müsait pozisyonda Ali Sowe, kafayı vurdu. Top üstten dışarı gitti.

13'DİREK! Sol kanatta savunmayı hazırlıksız yakalayan Beşiktaş'ta Rashica'nın sol kanattan ortasında Kazımcan Karataş'ın ters kafa vuruşu direkten kornere gitti.

9'Beşiktaş gole çok yaklaştı. Rakip ceza sahasında topla buluşan Rashica, sol çaprazda yerden şutunu çekti. Top direğin dibinden dışarı gitti.

4'Seken topu önüne alan Ali Kaan Güneren'in sert şutunu Ersin Destanoğlu kornere çeldi.

1'Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

Beşiktaş - Ankaragücü ilk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip, Worral, Emrecan, Al Musrati, Muçi, Gedson, Rashica, Ghezzal, Muleka

MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Tolga, Efkan, Morutan, Bassogog, Ali Sowe