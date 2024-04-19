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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Romanya ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; iki ülkenin üst düzey diyaloğunu artırması gerektiğini, bunun için iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması kurulmasının yararlı olacağını ifade etti.

Görüşmede Sayın Iohannis’in NATO genel sekreterliği adaylığı gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör başta olmak üzere küresel ve bölgesel meydan okumalar karşısında NATO ülkelerinin güvenlik ve çıkarlarına hizmet edecek, İttifak'ın birliğini güçlendirecek, dayanışma ruhunu koruyup zenginleştirecek, NATO'nun savunma ve güvenlik bağlantılı istişarelerdeki asli rolüne öncelik verecek bir genel sekreterin seçilmesi gerektiğini ifade etti.

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