İstanbullular dikkat! Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da 21 Nisan Pazar günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ve BtcTurk Boğa Koşusu etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 21 Nisan Pazar günü BtcTurk Boğa Koşusu etkinliği kapsamında 07.00 - 12.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi.

Üsküdar Harem Sahilyolu ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

Hâkimiyeti milliye caddesi (sahilyolu ile selmani pak caddesi arasından kalan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

Paşalimanı caddesi ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar

Kuzguncuk çarşı caddesi ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

Abdullah ağa caddesi kuzguncuk çarşı caddesi ile kuzguncuk tünel çıkışı arasında kalan kısım ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

Dr. Eyüp Aksoy Caddesi

Nuhkuyusu Caddesi

Gümüşyolu Caddesi

D-100 Karayolu

Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi

Hakimiyeti Milliye Caddesi

Halk Caddesi

Cumhuriyet Caddesi

Dr. Fahri Atabey Caddesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce 21 Nisan Pazar günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılacak kutlamalar dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, 11.00-17.00 saatleri arasında, Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde Silahşör Caddesi girişinden itibaren Harzemşah Sokak kesişimine, 19 Mayıs Mahallesi Veteriner Hilmi Sokak'ta Doktor Şevket Bey Sokak girişinden itibaren Hamidiye Suyu Sokak kesişimine, Yayla Mahallesi Sebahattin Delice Sokak'ta Talimhane Sokak girişinden itibaren Eczacı Sokak kesişimine, Mecidiyeköy Mahallesi Çağlar Sokak'ta Kısmet Sokak girişinden itibaren Lati Lokum Sokak kesişimine, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Aydın 1 Sokak'ta Mithat Paşa Caddesi girişinden itibaren Örnek Sokak kesişimine kadar trafik akışı sağlanamayacak.

Bu yollara alternatif olarak Silahşör Caddesi ile Harzemşah, Doktor Şevket Bey, Opr. Raif Bey, Talimhane, Hilal, Kısmet, Mithatpaşa Caddesi ve Örnek sokakları kullanılabilecek.