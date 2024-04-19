Papara'da sabit işlem ücretiyle 80'den fazla ülkeye para transferi sağlıyor

Papara CEO'su Emre Kenci, "Yurt dışı para transferi ürünümüzün 80'den fazla ülkeye genişlemesiyle birlikte kullanıcılarımıza daha kapsayıcı bir deneyim sunmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi

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Papara, yurt dışı para transferi ürününün kapsamını 5 kıtada 80'den fazla ülkeye genişletti. Şirketten yapılan açıklamaya göre yurt dışına para transferinde kullanıcılarına sabit işlem ücretiyle 7/24 para gönderme imkanı sunan finansal teknoloji şirketi Papara, para transferi yapılabilecek ülke sayısını 80'in üzerine çıkardı.

19 milyonun üzerinde Papara kullanıcısı 5 kıtada aralarında Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Filipinler, Kenya ve Peru'nun da yer aldığı 80'den fazla ülkeye para transferini diledikleri zaman dakikalar içinde gerçekleştirebilecek.

Avrupa Birliği ülkeleri ve Birleşik Krallık'ın yanı sıra, Papara kullanıcıları artık Kuzey-Güney Amerika ve Asya ülkeleriyle birlikte Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan'a da hızlı, kolay ve güvenli bir biçimde para transferi yapabilecek. Papara, yurt dışına para göndermek isteyenlerin sürpriz maliyetlerle karşılaşmaması için ülkeye göre değişen sabit transfer ücreti uyguluyor.

Avrupa'ya yapılan transferlerde sabit işlem ücreti 1 avro

Papara'da Avrupa ülkelerine yapılan transferlerde sabit işlem ücreti 1 avro, Birleşik Krallık'a yapılan transferlerde 1 sterlin ve Amerika'ya yapılan transferlerde ise 2,5 dolar olarak uygulanıyor. Uygulanan işlem ücreti, gönderilen tutara göre değişmezken kullanıcılar aylık toplam 10 bin avro transfer limiti dahilinde gerçekleştirecekleri her transfer işleminde yalnızca ülke bazında belirlenen sabit ücreti ödüyor. Yurt dışına para gönderirken kullanıcılar, lansman dönemi boyunca gerçekleştirecekleri ilk para transferinde işlem ücreti ödemiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Papara Üst Yöneticisi (CEO) Emre Kenci, bugüne kadar toplamda 30 binden fazla işlem gerçekleştirildiğini belirterek, 'Herkese daha hızlı, kolay, hesaplı ve keyifli finansal ürünler geliştirmek için çalışan Papara, sınırları kaldırmayı seven bir şirket. Yurt dışı para transferi ürünümüzün 80'den fazla ülkeye genişlemesiyle birlikte kullanıcılarımıza daha kapsayıcı bir deneyim sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bireysel kullanıcılarımız için Papara'nın finansal evreni yurt dışı para transferi, sigorta ve yatırım ürünleriyle zenginleşmeye devam ediyor. Finansal 'Super App' olma yolculuğumuzda emin adımlarla ilerliyoruz.' ifadelerini kullandı.