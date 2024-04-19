BIST 9.458
DOLAR 32,59
EURO 34,78
ALTIN 2.498,57
HABER /  GÜNCEL

Özgür Özel Strasbourg'da önemli temaslar yaptı: Türk-Yunan dostluğunu...

Özgür Özel Strasbourg'da önemli temaslar yaptı: Türk-Yunan dostluğunu...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi İlkbahar oturumu için gittiği Strasbourg'da bir dizi görüşmeler yaptı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi İlkbahar Oturumuna katılmak için Strasbourg'daydı. Orada bir dizi ikili görüşmeler yapıldı. Eski Yunanistan Başkanı Alexis Tsipras'la görüştü.

Edinilen bilgilere göre Tsipras seçim sonuçlarından dolayı Özgür Özel'i tebrik etti. 

Özel ise teşekkür karşısında "Kenan Evren, bizim sağ kulağımıza ‘savaş’ derken, Türk-Yunan düşmanlığını öğretirken, İsmail Cem ve Papandreou da sol kulağımıza barışı ve Türk-Yunan dostluğunu anlatıyordu. Bu kapsamda ilerlemek ve Ege’nin iki yakasındaki ülkelerimiz arasındaki sorunları çözmek gerekiyor”  ifadelerini kullandı.

Özel, "Türkiye'nin solu ile Yunanistan'ın solunun barışı ve iyi ilişkileri savunması lazım" dedi. 

Tsipras, haziran ayı içinde İstanbul'da bir üniversiteye davet edildiğini bunun için Türkiye'de olacağını söyledi ve "Bu çerçevede sizinle de görüşmek istiyorum, “Bir vakıf kurduk, o vakıf kanalıyla sizleri Atina’da ağırlamak istiyorum. Avrupa’da ve Ege’nin iki yakasında ilericiler, sol değerler için bir arada olması gerekiyor” ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yatırımcılar dikkat! İsrail İran'ı vurdu, altından yeni rekor geldi
Yatırımcılar dikkat! İsrail İran'ı vurdu, altından yeni rekor geldi
Erdoğan'ın katıldığı toplantılarda söz alan AK Partili isimler söylemiş Şamil Tayyar isyan etti: El insaf
Erdoğan'ın katıldığı toplantılarda söz alan AK Partili isimler söylemiş Şamil Tayyar isyan etti: El insaf
Yurt dışı borçlanması yapanlar dikkat! Yeni dönem başladı
Yurt dışı borçlanması yapanlar dikkat! Yeni dönem başladı
İzmir Seferihisar açıklarında korkutan deprem
İzmir Seferihisar açıklarında korkutan deprem
İran'dan İsrail açıklaması! Saldırıya misilleme olacak mı?
İran'dan İsrail açıklaması! Saldırıya misilleme olacak mı?
Erdoğan-Özel görüşmesi öncesi CHP lideri Özgür Özel'den ince mesaj
Erdoğan-Özel görüşmesi öncesi CHP lideri Özgür Özel'den ince mesaj
AK Partili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Rolex kazası: Önce paylaştı, sonra sildi
AK Partili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Rolex kazası: Önce paylaştı, sonra sildi
Bakan Yerlikaya duyurdu! 32 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 32 şüpheli gözaltına alındı
Milletvekillerinin alacağı zam belli oldu!
Milletvekillerinin alacağı zam belli oldu!
ING Türkiye'ye üst düzey atama
ING Türkiye'ye üst düzey atama
Zorlu Enerji, abonelerini dijital faturaya geçmeye davet etti
Zorlu Enerji, abonelerini dijital faturaya geçmeye davet etti
Otokar, 11 ve 15 tonluk yeni Atlas kamyonlarını tanıttı.
Otokar, 11 ve 15 tonluk yeni Atlas kamyonlarını tanıttı.