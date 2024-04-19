Özgür Özel Strasbourg'da önemli temaslar yaptı: Türk-Yunan dostluğunu...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi İlkbahar oturumu için gittiği Strasbourg'da bir dizi görüşmeler yaptı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi İlkbahar Oturumuna katılmak için Strasbourg'daydı. Orada bir dizi ikili görüşmeler yapıldı. Eski Yunanistan Başkanı Alexis Tsipras'la görüştü.

Edinilen bilgilere göre Tsipras seçim sonuçlarından dolayı Özgür Özel'i tebrik etti.

Özel ise teşekkür karşısında "Kenan Evren, bizim sağ kulağımıza ‘savaş’ derken, Türk-Yunan düşmanlığını öğretirken, İsmail Cem ve Papandreou da sol kulağımıza barışı ve Türk-Yunan dostluğunu anlatıyordu. Bu kapsamda ilerlemek ve Ege’nin iki yakasındaki ülkelerimiz arasındaki sorunları çözmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Özel, "Türkiye'nin solu ile Yunanistan'ın solunun barışı ve iyi ilişkileri savunması lazım" dedi.

Tsipras, haziran ayı içinde İstanbul'da bir üniversiteye davet edildiğini bunun için Türkiye'de olacağını söyledi ve "Bu çerçevede sizinle de görüşmek istiyorum, “Bir vakıf kurduk, o vakıf kanalıyla sizleri Atina’da ağırlamak istiyorum. Avrupa’da ve Ege’nin iki yakasında ilericiler, sol değerler için bir arada olması gerekiyor” ifadesini kullandı.