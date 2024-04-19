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İran'dan İsrail açıklaması! Saldırıya misilleme olacak mı?

İran'dan İsrail açıklaması! Saldırıya misilleme olacak mı?

İsrail'in İran topraklarına saldırı başlattığı haberlerinin yayılmasının ardından İran'ın, İsrail'e "derhal misilleme planı olmadığı" açıklandı.

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Reuters'a konuşan bir yetkili, İran'ın acil misilleme planı olmadığını söyledi
İran'ın İsfahan kentine İsrail tarafından düzenlendiği bildirilen saldırının ardından Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, "İran'ın İsrail'e karşı acil bir misilleme planı yok" dedi.

Geçtiğimiz saatlerde ABD'li iki yetkili saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini söyledi, ancak İsrailli yetkililer şu ana kadar saldırıyı üstlenmedi.

İsmini açıklamayan İranlı yetkili, "Olayın dış kaynağı henüz teyit edilmedi. Dışarıdan herhangi bir saldırı olmadı ve tartışma saldırıdan çok sızma yönünde ilerliyor" dedi.

Saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiği yönündeki haberleri küçümsedi

Yaklaşık bir saat önce İranlı bir analist ise İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "İsfahan'da hava savunma sistemleri tarafından düşürülen mini insansız hava araçlarının İran içinden sızan kişiler tarafından uçurulduğunu" söyledi ve saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiği yönündeki haberleri küçümsedi.

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