Otokar, 11 ve 15 tonluk yeni Atlas kamyonlarını tanıttı.

Otokar tarafından Rahmi M. Koç Müzesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, Atlas 11 modeli ve 15 tonluk 3 akslı Atlas 3D-15 modeli tanıtıldı.

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Otokar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman, etkinlikte yaptığı konuşmada, kamyonda 2013'te Foton şirketiyle başlattıkları işbirliği çerçevesinde araçları Türkiye pazarına uygun hale getirerek üretim yaptıklarını söyledi.

Dayanıklılığı, düşük işletme giderleri ve donanım özellikleriyle öne çıkan Atlas'ın satışlarını son 4 yılda 3 katına çıkardıklarını vurgulayan Erman, "10 yılın üzerinde bir süredir pazarda yükselen bir başarı elde ettik. Türkiye'nin en köklü ticari araç üreticilerinden biri olarak kamyon pazarındaki iddiamızı artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

2023 yılında Atlas'ın da içinde bulunduğu 16 ton altı kamyon pazarının yüzde 5 büyürken Otokar'ın satışlarının yüzde 44 arttığına işaret eden Erman, 2023 yılında satılan yaklaşık her 5 hafif kamyondan birinin Atlas olduğunu kaydetti

Erman şu açıklamalarda bulundu:

"Şimdi de kamyondaki varlığımızı güçlendiriyor müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda 2 yeni Atlas'ı ürün ailemize ekliyoruz. 11 tonluk Atlas ve 15 tonluk Atlas 3D ile başarımızı artırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz. Türkiye kamyon pazarında büyümeye devam ederken, geçtiğimiz yıl yurt dışı dağıtım ağımızı kurarak Atlas kamyonlarımızın ihracatına da başladık. Bugün Avrupa'da, İspanya, Polonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Romanya, Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan'da olmak üzere 7 farklı ülkede kamyon distribütörlerimiz bulunuyor. Otokar olarak kendi satış ağıyla Avrupa Birliği ülkelerine resmi olarak ihracat yapabilen tek hafif kamyon üreticisiyiz. Önümüzdeki dönemde kamyonda distribütörümüzün olduğu ülke sayısını arttırarak Avrupa pazarındaki büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz."

"Haziran sonuna kadar yapılan Atlas alımlarda ilk 4 bakım hediye"

Otokar Ticari Araçlar Yurt İçi Pazarlama ve Satış Direktörü Murat Tokatlı, Atlas'ın zor koşullara dayanıklı olmasının yanında, yüksek güç ve performans özellikleriyle bugüne kadar pek çok kurum ve firmanın öncelikli tercihi olduğunu dile getirdi.

Tokatlı, "11 ve 15 tonluk yeni Atlas'ların güç ve konforun yanında sunduğu yüksek taşıma kapasitesi ve sınıfında tek olan donanım özellikleriyle pazarda büyük ilgi göreceğine inanıyoruz. Farklı yük ağırlıkları ve aks seçenekleri, uygun yatırım maliyetleri, ekonomik yakıt tüketimi, düşük yedek parça ve bakım giderleriyle Atlas, ticaretin güçlü kahramanı olmayı sürdürecek. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de bir ilke imza atarak Atlas'ları 4 yıl sınırsız kilometre garantisi ile sunmuştuk. Şimdi de lansmana özel haziran ayı sonuna kadar yapılan Atlas alımlarda ilk 4 bakım hediye olacak." yorumunu yaptı.

Basın toplantısında tanıtılan 11 ton azami yüklü ağırlığa sahip Atlas 11, faydalı yük kapasitesi performansı ve güçlü motoru ile ağır yüklerin taşınmasını sağlıyor.

Araç, uzun ve kısa şasi seçenekleriyle satışa sunuluyor. Hava süspansiyonlu ayarlanabilir sürücü koltuğu bulunan Atlas 11'e 4 yıl sınırsız kilometre garantisi mevcut.

15 tonluk 3 akslı Atlas 3D-15 modelinde ise standart klima, 10 teker ve kaldırılabilir dingil sistemi, kaldırım aynaları, telefon tutucu, güçlü klima, dijital takograf, dokunmatik aydınlatma gibi donanımlara sahip.

Ön-arka disk frenlere sahip Atlas 3D 15 ton, EBS, LDWS, AEBS, ESC ve ACC gibi güvenlik ve sürücü destek sistemlerini de sunuyor. Atlas 3D 15 ton modelinde de, 4 yıl sınırsız kilometre standart garanti veriliyor.

Etkinliğe, Otokar Ticari Araçlar Pazarlama ve Satış Destek Müdürü Tarkan Burak ve Otokar Kamyon Satış Müdürü Emre Sarp da katıldı.