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Fred'den İsmail Kartal'a tepki! Maç 1-0 devam ederken...

Fred'den İsmail Kartal'a tepki! Maç 1-0 devam ederken...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinin ikinci maçında sahasında Olympiakos'u 1-0 yenerek normal süreyi tamamladı, ancak penaltı atışları sonucunda mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maçın kritik anlarında oyundan alınan Fred, bu karar sonrası İsmail Kartal'a tepki gösterdi.

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Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında Olympiakos'u 1-0 yenmesine rağmen ilk maçtaki skora göre maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda gol sesi çıkmayınca karşılaşma penaltı atışlarına geçti ve penaltılarda kaybeden sarı lacivertliler Turnuvaya veda etti.

Temsilcimizde, mücadeleye ilk 11'de başlayan Fred mücadelenin normal süresinin son anlarında oyundan alınınca İsmail Kartal'ın bu kararına şaşırdı ve tepkiyle karşıladı. 

Fred'den Kartal'a tepki

Fenerbahçe'de Konferans Ligi çeyrek final 2. maçında ilk 11'de sahaya çıkan Fred, karşılaşmanın 86. dakikasında İsmail Kartal tarafından oyundan çıkarıldı. Brezilyalı yıldız, oyundan alınma kararına şaşırdı ve hocasında 'Neden ben?' dercesine bir tepki gösterdi.

İsmail Kartal'la konuştu

Fred, oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesine doğru ilerledi ve teknik direktör İsmail Kartal'la neden oyundan alındığına dair bir konuşma gerçekleştirdi. 

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