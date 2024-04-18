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Viktoria Plzen elendi, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yeri kesinleşti

Viktoria Plzen elendi, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yeri kesinleşti

Viktoria Plzen'in UEFA Konferans Ligi'nden elenmesiyle, Çekya'nın Avrupa sahnesinde temsilcisi kalmadı. Bu durum Türkiye'nin, UEFA ülke puanı sıralamasında sezonu 9. sırada tamamlayacağını kesinleştirdi.

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Türkiye, 2023-24 sezonu ülke puanı sıralamasını 9. bitirmeyi garantiledi.

Viktoria Plzen'in UEFA Konferans Ligi'nden elenmesiyle Çekya'nın Avrupa'da takımı kalmadı ve Türkiye'nin, UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 9. sırada bitirmesi kesinleşti.

Yeni sezonda neler olacak?

Buna göre Süper Lig 2024-25 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.

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