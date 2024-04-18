Guterres: Kanlı misilleme döngüsüne son verin

BM Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'nun felaketin eşiğinde olduğu uyarısında bulunarak, "Artık bu kanlı misilleme döngüsüne son verilmeli." dedi.

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BM Genel Sekreteri Guterres İran ve İsrail'i uyararak, Orta Doğu'nun felaketin eşiğinde olduğunu söyledi ve "Artık bu kanlı misilleme döngüsüne son verilmeli." ifadelerini kullandı.

Guterres ayrıca Gazze'de 7 Ekim'den sonra yaklaşık 250 insani yardım çalışanının öldürüldüğünü, bunların 180'inin BM personeli olduğunu belirterek, ölümlerin soruşturulmasını talep etti.

İRAN İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrailise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.