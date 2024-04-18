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HABER /  POLİTİKA

CHP'nin yeni grup başkanvekili Ankara Milletvekili Murat Emir oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP'nin yeni grup başkanvekili Ankara Milletvekili Murat Emir oldu

Grup başkanvekilliği için CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç aday oldu. Murat Emir, partisinin yeni grup başkanvekili oldu.

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CHP TBMM Grubu, Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilmesi üzerine yeni grup başkanvekilini belirlemek için toplandı.

Kapalı yapılan grup toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü.

İki isim aday oldu

Grup başkanvekilliği için CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç aday oldu.

Yapılan seçimde Murat Emir 66, Sevda Erdan Kılıç ise 48 oy aldı. İlk turda seçilen Emir, partisinin yeni grup başkanvekilliği görevini üstlenecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de oylama sonrası grup salonuna gelerek hem adayları tebrik etti hem de kürsüden bir konuşma yaptı.

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