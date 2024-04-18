Erdoğan'ın 'kapımız açık' mesajı sonrası Özel'den yeni açıklama

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze yapacağı görüşmeye ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

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CHP lideri Özgür Özel, kendisiyle ''Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “tamam” dedi. Konuyla ilgili konuşan Özgür Özel, “Kısa bir görüşme değil, uzun ve yapıcı olmasını ümit ettiğim, Türkiye açısından anlamlı bir görüşmeyi yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceğiz. Bu görüşme bir nezaket ziyareti değil, onu bayramda telefonda yaptık. Bu ziyaret Türkiye'nin geleceğiyle ilgili, Türkiye ekonomisinin yüzde 80'ine, nüfusunun yüzde 65'ine hizmet veren belediyelerin ve son seçimin birinci partisinin birinci partisi ile ikinci partisi ile yapacağı görüşmedir.

Sayın Erdoğan da konuşacağımız konular olduğunu söylemiş. Benim de önemli gündemlerim olacak. Öyle kısa bir görüşme değil, uzun ve yapıcı olmasını ümit ettiğim, sonuçlar alacağımızı düşündüğüm bir görüşme...

Erdoğan ile ne zaman görüşecek?

O görüşme için parti içi kurullarla tüm temasları tamamlamam gerekiyor. Hatta önceki dönem genel başkanlarımızın fikirlerini alarak gideceğim. Çok gecikmez ama önümüzdeki hafta ya da diğer haftalarda tabii Sayın Erdoğan'ın da takvimine göre, onu özel kalemler halleder. Ondan sonrasını konuşuruz"