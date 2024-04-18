Erzurum'da korkutan deprem! Kandilli açıkladı

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Erzurum'un Pasinler ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 9.4 kilometre olarak ölçüldü.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı kırsal Büyüktüy Mahallesinde saat 13.29'da deprem meydana geldi.

3 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 9.4 kilometre olarak ölçüldü. Meydana gelen depremle ilgili herhangi bir olumsuz durum bilgisi alınmadı.