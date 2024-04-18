BIST 9.549
DOLAR 32,50
EURO 34,82
ALTIN 2.490,18
HABER /  GÜNCEL

Erzurum'da korkutan deprem! Kandilli açıkladı

Erzurum'da korkutan deprem! Kandilli açıkladı

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Erzurum'un Pasinler ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 9.4 kilometre olarak ölçüldü.

Abone ol

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı kırsal Büyüktüy Mahallesinde saat 13.29'da deprem meydana geldi.

3 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 9.4 kilometre olarak ölçüldü. Meydana gelen depremle ilgili herhangi bir olumsuz durum bilgisi alınmadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum'da parkta çıkan kavgada bir çocuk bıçakla yaralandı
Erzurum'da parkta çıkan kavgada bir çocuk bıçakla yaralandı
Isparta'da kaçak içki operasyonu: 4 şüpheli yakalandı!
Isparta'da kaçak içki operasyonu: 4 şüpheli yakalandı!
68 yaşındaki muhtar 40 yıldır koltuğunu kimseye kaptırmıyor!
68 yaşındaki muhtar 40 yıldır koltuğunu kimseye kaptırmıyor!
Mersin'de örtü altında üzüm hasadı yapıldı
Mersin'de örtü altında üzüm hasadı yapıldı
Süper Lig'de 34 ve 35'inci hafta maçlarının programı belli oldu
Süper Lig'de 34 ve 35'inci hafta maçlarının programı belli oldu
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Mali Genel Kurulu yapıldı
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Mali Genel Kurulu yapıldı
CHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan 1 Mayıs ve Taksim Meydanı açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan 1 Mayıs ve Taksim Meydanı açıklaması
Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 10 kişi yakalandı
Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 10 kişi yakalandı
Norveç Varlık Fonu, yılın ilk çeyreğinde 109 milyar dolar kar etti
Norveç Varlık Fonu, yılın ilk çeyreğinde 109 milyar dolar kar etti
Türkiye'den Gazze'ye yardım götüren 9. gemi Mısır açıklarına ulaştı
Türkiye'den Gazze'ye yardım götüren 9. gemi Mısır açıklarına ulaştı
Yabancı uyruklu şüphelinin bağırsağından uyuşturucu çıktı
Yabancı uyruklu şüphelinin bağırsağından uyuşturucu çıktı
Kayseri'de bıçakla yaralanan kişi öldü
Kayseri'de bıçakla yaralanan kişi öldü