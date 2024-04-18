BIST 9.556
DOLAR 32,51
EURO 34,82
ALTIN 2.490,17
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'den Gazze'ye yardım götüren 9. gemi Mısır açıklarına ulaştı

Türkiye'den Gazze'ye yardım götüren 9. gemi Mısır açıklarına ulaştı

Gazze'ye yardım ulaştırılması için 3 bin 774 ton insani yardım malzemesiyle Türkiye'den uğurlanan "9. İyilik Gemisi" Mısır açıklarına ulaştı.

Abone ol

Mersin Limanı'ndan 16 Nisan'da uğurlanan, Türk Kızılay tarafından temin edilen gıda, bebek malzemeleri, uyku tulumu ve un gibi ihtiyaç malzemeleriyle yola çıkan gemi, Akdeniz'deki yolculuğunu tamamlıyor.

Mısır açıklarına ulaşan gemiye, yakıt ikmali gerçekleştiriliyor.

İkmalin ardından gemi rotasını Mısır'ın El-Ariş Limanı'na çevirecek.

Akşam saatlerinde limana ulaşması beklenen gemideki 3 bin 774 ton insani yardım malzemesi, tırlara yüklenerek Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'deki Filistin halkına ulaştırılacak.

Türk Kızılay ile AFAD işbirliğinde bugünü kadar 13 uçak ve 8 gemiyle toplamda 39 bin 697 ton çeşitli insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yabancı uyruklu şüphelinin bağırsağından uyuşturucu çıktı
Yabancı uyruklu şüphelinin bağırsağından uyuşturucu çıktı
Kayseri'de bıçakla yaralanan kişi öldü
Kayseri'de bıçakla yaralanan kişi öldü
İsrailli milletvekili: Mescid-i Aksa'nın alanına Üçüncü Mabed'in inşa edileceğini umuyoruz
İsrailli milletvekili: Mescid-i Aksa'nın alanına Üçüncü Mabed'in inşa edileceğini umuyoruz
Dinozorlar Çağı'nda yaşamış dev deniz sürüngeni türü keşfedildi
Dinozorlar Çağı'nda yaşamış dev deniz sürüngeni türü keşfedildi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! İncirlik'teki üssün ismi değiştirildi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! İncirlik'teki üssün ismi değiştirildi
Yoğun bakım hastalarının elini tutacak robot kol geliştirildi
Yoğun bakım hastalarının elini tutacak robot kol geliştirildi
Hollanda Meclisi'nden Türkiye kararı: Kavala ve Demirtaş serbest kalmadan...
Hollanda Meclisi'nden Türkiye kararı: Kavala ve Demirtaş serbest kalmadan...
Ramazan Bayramı tatilinin bilançosu! En çok kaza o şehirde yaşandı
Ramazan Bayramı tatilinin bilançosu! En çok kaza o şehirde yaşandı
Türkiye, üç kültürel mirası daha UNESCO'da aday gösterdi
Türkiye, üç kültürel mirası daha UNESCO'da aday gösterdi
SpaceX, uzaya 23 Starlink uydusu fırlattı
SpaceX, uzaya 23 Starlink uydusu fırlattı
Protokol hazırlandı! Memurlara her ay 8500 liralık tazminat ödenecek!
Protokol hazırlandı! Memurlara her ay 8500 liralık tazminat ödenecek!
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı