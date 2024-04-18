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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Dinozorlar Çağı'nda yaşamış dev deniz sürüngeni türü keşfedildi

Dinozorlar Çağı'nda yaşamış dev deniz sürüngeni türü keşfedildi

Bilim insanları, İngiltere'de buldukları fosillerin yaklaşık 202 milyon yıl önce okyanuslarda yaşamış, şu ana kadar bilinen en uzun deniz sürüngeni, yeni "ihtiyozor" türüne ait olduğunu tespit etti.

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Plos ONE dergisinde yayımlanan makaleye göre bilim insanları, Somerset bölgesindeki sahillerde 2016 ve 2020 yıllarında bulunan fosilleşmiş çene kemiklerini inceledi.

Araştırmada çene kemiklerinin şu ana kadar bilinen en uzun deniz sürüngeni, yeni ihtiyozor türüne ait olduğu belirlendi.

Gün yüzüne çıkarılan fosillerden bilim insanları, bu yeni türü "Ichthyotitan severnensis" olarak adlandırdı.

Bilim insanları, türün yaklaşık 202 milyon yıl önce dinozorlarla aynı dönemde yaşadığına işaret etti.

Araştırma ekibinden İngiltere'deki Bristol Üniversitesinde görevli paleontolog Dr. Dean Lomax, "İlki bir metre, diğeri iki metre uzunluğundaki çene kemiklerinin boyutuna dayanarak hayvanın 25 metre uzunluğunda olabileceğini hesapladık." bilgisini paylaştı.

Lomax, bulunan yeni türün tam boyunu tespit etmek için daha çok kanıta ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Dünyada yaşayan en büyük hayvanın yaklaşık 33 metrelik mavi balina olduğu düşünülüyor. Bilim insanları, bu türün boyut açısından mavi balinalara yakın olabileceğine inanıyor.

Fosilleşmiş çene kemikleri, İngiltere'deki Bristol Müzesi ve Sanat Galerisi'nde sergilenecek.

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