BIST 9.572
DOLAR 32,48
EURO 34,82
ALTIN 2.487,48
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

SpaceX, uzaya 23 Starlink uydusu fırlattı

SpaceX, uzaya 23 Starlink uydusu fırlattı

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Starlink İnternet Ağı Projesi kapsamında 23 uyduyu uzaya gönderdi.

Abone ol

"Space.com" internet sitesinin haberine göre SpaceX, Starlink uydularını taşıyan Falcon 9 roketini, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden alçak yörüngeye fırlattı.

Falcon 9 roketinin ilk kademesi, fırlatışın ardından Atlantik Okyanusu'ndaki "Just Read the Instructions " platformuna iniş yaptı.

SpaceX'in sosyal medya platformu X hesabında yaptığı paylaşıma göre, Starlink Projesi kapsamında Falcon 9'un taşıdığı 23 uydu yörüngeye yerleştirildi.

X'te videosu paylaşılan fırlatma, SpaceX'in 2024'te gerçekleştirdiği 27'nci misyon fırlatışı oldu.

SpaceX, Starlink Projesi kapsamında dünya çapında internet erişimi sağlamayı hedefliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Protokol hazırlandı! Memurlara her ay 8500 liralık tazminat ödenecek!
Protokol hazırlandı! Memurlara her ay 8500 liralık tazminat ödenecek!
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı
Türk bilim insanlarınca yapılan çalışmayla, beyin hücrelerinde "mikroplastik" tespit edildi
Türk bilim insanlarınca yapılan çalışmayla, beyin hücrelerinde "mikroplastik" tespit edildi
Antalya'da kuzugöbeği mantarı sezonu başladı
Antalya'da kuzugöbeği mantarı sezonu başladı
Çanakkale'de 2 kişinin öldüğü göçükle ilgili kepçe operatörü gözaltına alındı
Çanakkale'de 2 kişinin öldüğü göçükle ilgili kepçe operatörü gözaltına alındı
Rize'de bir evin balkonunda bulunan sepete mermi isabet etti
Rize'de bir evin balkonunda bulunan sepete mermi isabet etti
TOGG, üçüncü modeli T8X’in çalışmalarına başladı
TOGG, üçüncü modeli T8X’in çalışmalarına başladı
Kızıldeniz'de ticaret can çekişiyor! Konteyner geçişleri yarıdan fazla azaldı
Kızıldeniz'de ticaret can çekişiyor! Konteyner geçişleri yarıdan fazla azaldı
Kira, ücret ve değer artış kazancı gelirlerini beyan etmeyenler için "pişmanlık" imkanı
Kira, ücret ve değer artış kazancı gelirlerini beyan etmeyenler için "pişmanlık" imkanı
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
CHP'nin acı günü! TBMM Grup Müdürü hayatını kaybetti
CHP'nin acı günü! TBMM Grup Müdürü hayatını kaybetti
Dahi Türk fizikçinin "çığır açıcı" keşfine Harvard'dan büyük ödül!
Dahi Türk fizikçinin "çığır açıcı" keşfine Harvard'dan büyük ödül!