BIST 9.574
DOLAR 32,51
EURO 34,84
ALTIN 2.488,11
HABER /  GÜNCEL

Çanakkale'de 2 kişinin öldüğü göçükle ilgili kepçe operatörü gözaltına alındı

Çanakkale'de 2 kişinin öldüğü göçükle ilgili kepçe operatörü gözaltına alındı

Çanakkale'de su kanalı açma çalışması sırasında 2 kişinin öldüğü toprak kaymasıyla ilgili kepçe operatörü gözaltına alındı.

Abone ol

Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde su kanalı açmak için kazı yapılırken meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin kurtulduğu olayla ilgili olarak jandarma ekiplerince çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında, kanal açmada görevli olan kepçe operatörlerinden H.K. gözaltına alındı.

Jandarmaya götürülen H.K'nin işlemleri sürüyor. Kangırlı köyünde dün su kanalı açma çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu Tahir Ödemiş ve Sefer Arslan hayatını kaybetmiş, Refik Bilgiç ise kendi imkanlarıyla kurtulmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Rize'de bir evin balkonunda bulunan sepete mermi isabet etti
Rize'de bir evin balkonunda bulunan sepete mermi isabet etti
TOGG, üçüncü modeli T8X’in çalışmalarına başladı
TOGG, üçüncü modeli T8X’in çalışmalarına başladı
Kızıldeniz'de ticaret can çekişiyor! Konteyner geçişleri yarıdan fazla azaldı
Kızıldeniz'de ticaret can çekişiyor! Konteyner geçişleri yarıdan fazla azaldı
Kira, ücret ve değer artış kazancı gelirlerini beyan etmeyenler için "pişmanlık" imkanı
Kira, ücret ve değer artış kazancı gelirlerini beyan etmeyenler için "pişmanlık" imkanı
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
CHP'nin acı günü! TBMM Grup Müdürü hayatını kaybetti
CHP'nin acı günü! TBMM Grup Müdürü hayatını kaybetti
Dahi Türk fizikçinin "çığır açıcı" keşfine Harvard'dan büyük ödül!
Dahi Türk fizikçinin "çığır açıcı" keşfine Harvard'dan büyük ödül!
Hindistan'da seçim zamanı! 6 hafta sürecek!
Hindistan'da seçim zamanı! 6 hafta sürecek!
Bursa'da define faciası! Mağara çöktü 3 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da define faciası! Mağara çöktü 3 kişi hayatını kaybetti
Mete Gazoz, Paris Olimpiyatları'nda izlenecek ilk 100 sporcu içinde
Mete Gazoz, Paris Olimpiyatları'nda izlenecek ilk 100 sporcu içinde
Kırıkkale'de "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırılan kişinin 190 bin lirası kurtarıldı
Kırıkkale'de "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırılan kişinin 190 bin lirası kurtarıldı
Türk Toraks Derneğinden elektronik sigara uyarısı!
Türk Toraks Derneğinden elektronik sigara uyarısı!