Çanakkale'de 2 kişinin öldüğü göçükle ilgili kepçe operatörü gözaltına alındı

Çanakkale'de su kanalı açma çalışması sırasında 2 kişinin öldüğü toprak kaymasıyla ilgili kepçe operatörü gözaltına alındı.

Abone ol

Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde su kanalı açmak için kazı yapılırken meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin kurtulduğu olayla ilgili olarak jandarma ekiplerince çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında, kanal açmada görevli olan kepçe operatörlerinden H.K. gözaltına alındı.

Jandarmaya götürülen H.K'nin işlemleri sürüyor. Kangırlı köyünde dün su kanalı açma çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu Tahir Ödemiş ve Sefer Arslan hayatını kaybetmiş, Refik Bilgiç ise kendi imkanlarıyla kurtulmuştu.