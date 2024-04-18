Hindistan'da seçim zamanı! 6 hafta sürecek!

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'a kadar sürecek genel seçimler kapsamında 1 milyara yakın seçmen, federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) üyelerini belirlemek için oy kullanacak.

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Son seçimlerden galip çıkan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan "Ulusal Demokratik İttifakı (NDA)" ile 30'dan fazla muhalefet partisinin "Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA)" adı altında toplandığı geniş koalisyona karşı yarışacak.

Sonuçları 4 Haziran'da açıklanacak seçim, 7 aşamadan oluşacak ve yaklaşık 6 hafta sürecek. Ülke tarihindeki en uzun seçim Ekim 1951-Şubat 1952 arasında yapılmış, 4 ay sürmüştü.

Eyaletlerin farklı zamanlarda oy kullanacağı seçim sürecinde, yaklaşık 968 milyon seçmen Halk Meclisi üyelerini seçmek için yarın oy kullanmaya başlayacak.

Partiler Halk Meclisinin 543 sandalyesi için yarışıyor

Çok partili parlamenter demokrasiyle yönetilen Hindistan'da parlamentonun Eyaletler Meclisi (Rajya Sabha) ve Halk Meclisi (Lok Sabha) olmak üzere iki kanadı bulunuyor. Seçimleri beş yılda bir yapılan Halk Meclisinde 545 sandalye yer alıyor.

Seçimlerde partiler Halk Meclisinin 543 sandalyesini kazanmak için yarışacak. Meclisin 523 sandalyesi eyaletlerde, 20 sandalyesi de "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesinde yapılan seçimlerde belirleniyor.

Kalan 2 sandalyenin sahibiyse cumhurbaşkanı tarafından ülkedeki İngiliz toplumu üyeleri arasından seçiliyor.

Bir siyasi partinin veya ittifakın hükümet kurabilmesi için en az 272 sandalye kazanması gerekiyor. Çoğunluğu elde eden parti hükümeti kurarak adaylarından birini başbakan olarak atıyor.

7 aşamalı seçim

Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'da seçimlerin tek bir günde yapılması ülkenin büyüklüğü, personel sayısı ve güvenlik nedenleriyle mümkün değil.

Ülkedeki 28 eyalet ile 8 özel yönetim bölgesini kapsayan genel seçimlerde oy kullanma süreci yaklaşık 6 haftayı buluyor.

Halk, ilk aşaması yarın başlayacak seçimlerde 26 Nisan, 7, 13, 20, 25 Mayıs ve son olarak 1 Haziran'da oy kullanacak.

Yaklaşık 1,4 milyar nüfusa sahip ülkede 497 milyonu erkek, 471 milyonu kadın yaklaşık 968 milyon seçmen bulunuyor. Bunlardan 18 milyonu ilk kez oy kullanacak.

Seçmenler tercihlerini, ülke genelinde bulunan 1 milyonu aşkın merkezde 5,5 milyondan fazla elektronik oy kullanma makinesi yardımıyla yapacak. Seçimlerde 15 milyon kadar seçim ve güvenlik görevlisi çalışacak.

Anketler, Modi'nin galibiyetine işaret ediyor

Ülkede 2019'da yapılan son seçimde Halk Meclisinde 303 milletvekili kazanarak iktidara gelen BJP ve lideri Modi, bu seçimde de yeniden iktidara gelmek için yarışacak.

Hindistan'da yapılan anketlerin çoğu Modi'nin rahatça kazanacağını öngörüyor.

Şubat başında yerel basın kuruluşu India Today tarafından düzenlenen "Mood of the Nation Poll" anketinde, iktidar partisinin genel seçimlerde ezici çoğunluk elde edeceği sonucu çıkmıştı.

BJP ve müttefiklerinin parlamentonun alt kanadındaki 543 sandalyenin 335'ini kazanabileceği tahmininin yer aldığı ankette, "INDIA" ittifakının ise 166 sandalye elde edebileceği belirtilmişti.

"INDIA" ve "NDA" ittifakı

Hyderabad Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü K K Kailash, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerde ağırlıklı olarak 2 ittifakın yarışına tanık olunacağını kaydetti.

Genel seçimlerde Modi hükümetine karşı muhalefetteki 20'den fazla siyasi partinin bir araya geldiğini belirten Kailash, muhalefet ittifakının gündeminde artan işsizlik, gelir dağılımındaki eşitsizlik, tarımın ve küçük ila orta ölçekli işletmelerin ihmal edilmesi gibi ekonomik sorunlar olduğunu vurguladı.

Kailash, "INDIA" ittifakının azınlıklara özellikle Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve şiddet benzeri sosyal meselelere, ifade özgürlüğü ve muhalefet alanının daralması gibi siyasi sorunlara odaklandığını kaydetti.

Öte yandan, Kailash, iktidardaki BJP liderliğinde kurulan "NDA" ittifakında da 20'yi aşkın siyasi partinin bulunduğuna işaret etti.

Kailash, ittifakın, kalkınmanın hızlanması, Hindistan'ın dünyanın en büyük üç ekonomisi arasına girmesi, düşük gelire sahip kişiler için refah politikalarının artırılması gibi ekonomi odaklı alanlara yoğunlaştığını belirtti.

"(BJP) Hindu olmayanların oylarına ihtiyacı olmadığını düşünüyor"

Ülkedeki azınlık gruplarının ve farklı toplulukların temsilinin Hindistan siyaseti açısından önemine dikkati çeken Kailash, geçmişte iktidar olan partilerin bugün toplumun farklı kesimlerine uyum sağlamaya yönelik çaba gösterdiğini ifade etti.

Kailash öte yandan BJP'nin iktidara gelmek için daha ziyade Hinduların oyunu almayı hedeflediği değerlendirmesinde bulundu.