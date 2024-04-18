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Mavi bültenle aranan şüpheli İzmir'de yakalandı

Mavi bültenle aranan şüpheli İzmir'de yakalandı

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla mavi bültenle aranan Rusya uyruklu şüpheli, İzmir'de yakalandı.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma kapsamında Güzelbahçe ilçesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında dolandırıcılık suçundan uluslararası aranma kaydı ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce tahdit kaydı bulunan ve Interpol aracılığıyla mavi bültenle aranan A.B. yakalandı.

Rusya uyruklu şüpheli, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

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