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AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte pazar gününe kadar kuvvetli sağanak geçişlerinin etkili olabileceğini duyurdu.

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AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin bugünden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdiği belirtildi.

Hafta boyunca 25-28 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, rüzgarın kuzeyden saatte 20-50 kilometre hızla kuvvetlenmesiyle birlikte 13-17 derece aralığına gerileyeceği aktarılan açıklamada, "Pazar gününe kadar il genelinde kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

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