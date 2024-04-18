BIST 9.530
DOLAR 32,51
EURO 34,87
ALTIN 2.485,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden 8'i kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

Abone ol

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Evini dönemlik kiraya veren yandı! Bakanlık enselerinde, ağır para cezası gelecek
Evini dönemlik kiraya veren yandı! Bakanlık enselerinde, ağır para cezası gelecek
Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Avrupa Birliği kararını verdi! İran'a sert yaptırım kararı
Avrupa Birliği kararını verdi! İran'a sert yaptırım kararı
Kahramanmaraş'ta deprem paniği! AFAD'dan açıklama var
Kahramanmaraş'ta deprem paniği! AFAD'dan açıklama var
1. Lig'de 31. hafta yarın tek maçla başlayacak
1. Lig'de 31. hafta yarın tek maçla başlayacak
Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yarın tek maçla başlayacak
Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yarın tek maçla başlayacak
Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı
Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı
Beşiktaş, Polonyalı smaçör Olivia Rozanski'yi kadrosuna kattı
Beşiktaş, Polonyalı smaçör Olivia Rozanski'yi kadrosuna kattı
Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
Üniversite öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Üniversite öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
41 ilde 'Narkoçelik' Operasyonu: 268 şüpheli yakalandı
41 ilde 'Narkoçelik' Operasyonu: 268 şüpheli yakalandı
Japonya'da aylık yabancı turist sayısı martta ilk kez 3 milyonu geçti
Japonya'da aylık yabancı turist sayısı martta ilk kez 3 milyonu geçti