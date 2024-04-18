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41 ilde 'Narkoçelik' Operasyonu: 268 şüpheli yakalandı

41 ilde 'Narkoçelik' Operasyonu: 268 şüpheli yakalandı

41 ilde eş zamanlı düzenlenen "Narkoçelik-12" operasyonlarında 268 şüpheli yakalandı. Ayrıca 856 kilogram uyuşturucu madde ve 795 bin uyuşturucu hap da ele geçirildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Narkoçelik-12" operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik 41 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 856 kilogram uyuşturucu madde ve 795 bin uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonlarda 268 zehir taciri ve sokak satıcısının da yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, 558 ekip, 1635 personel ve 44 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Gaziantep, Nevşehir, İzmir, Mersin, İstanbul, Kayseri, Adana, Şanlıurfa, Bursa, Antalya, Osmaniye, Bitlis, Denizli, Kocaeli, Konya, Kırklareli, Edirne, Eskişehir, Van, Tekirdağ, Çorum, Ankara, Elazığ, Hatay, Muş, Samsun, Diyarbakır, Bolu, Amasya, Kars, Zonguldak, Malatya, Sakarya, Aydın, Bingöl, Çanakkale, Isparta, Kütahya, Muğla, Tokat ve Karabük'te çalışma yapıldığını kaydetti.

Her an enselerindeyiz

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar" ifadelerini paylaştı.

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