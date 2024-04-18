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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'mülakat sorusu' iddialarını yalanladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'mülakat sorusu' iddialarını yalanladı

Birçok medya platformunda ve sosyal medyada gündem olan ve Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nda sorulduğu öne sürülen mülakat soruları ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

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Son günlerde başta sosyal medya olmak üzere bir çok platformda, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı kapsamında gerçekleştirilen mülakatlarda, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaç çocuğu vardır? Hz. Muhammed’in çocuklarının isimleri nelerdir?' sorularının sorulduğu iddia edilmişti.

Söz konusu iddialar ile ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yalanlama geldi.

Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı kapsamında gerçekleştirilen mülakatlarda, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaç çocuğu vardır? Hz. Muhammed’in çocuklarının isimleri nelerdir?' soruları soruldu" iddiası doğru değildir.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınavında, iddia edildiği gibi sorular sorulmamıştır.

İddialar tamamen asılsızdır.

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