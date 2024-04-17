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Bakan Tunç'tan mülakat açıklaması: Büyük bir yalan

Bakan Tunç'tan mülakat açıklaması: Büyük bir yalan

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığının görevde yükselme sınavında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır?" ve "Hz. Muhammed'in çocuklarının isimleri nelerdir?" sorularının sorulduğu iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

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Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sorularıyla ilgili iddialara ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tunç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığımızın görevde yükselme sınavında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır? Hz. Muhammed'in çocuklarının isimleri nelerdir?' sorularının sorulduğu iddiaları tamamen gerçek dışı ve büyük bir yalandır. Mülakatlarda bu yönde sorular kesinlikle sorulmamıştır. Bu iftirayı dillendirmek, siyaset malzemesi yapmak hiç kimseye yakışmaz. Yalan ve algılar üzerinden gündem oluşturmak ve dezenformasyondan medet ummak ahlaki değildir, siyasi etikle de bağdaşmaz."

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