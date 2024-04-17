Fenerbahçe Alagöz Holding Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonu!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi final mücadelesinde Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda ÇBK Mersin'i 80-56 mağlup ederek seriyi 3-0'lık skorla tamamladı ve namağlup bir şekilde lig şampiyonluğunu elde etti.

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında ÇBK Mersin'i deplasmanda 80-56 yenerek seriyi 3-0'a taşıyan Fenerbahçe Alagöz Holding, 18. şampiyonluğunu elde etti.

Lige son yıllara damga vuran sarı-lacivertli ekip, en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip.

Sarı-lacivertliler, ilk kez 1998-1999 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldıran Fenerbahçe, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu.

Fenerbahçe, ligde 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2022-2023 sezonlarında da kupayı müzesine götürmüştü.

Galatasaray'ın 13 şampiyonluğu bulunuyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'den sonra en fazla şampiyonluk yaşayan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce 13 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bir dönem kadın basketbolunda şampiyonluklara adeta ambargo koyan Galatasaray, 1989-1990 ile 1997-1998 sezonları arasında üst üste 9 kez lig kupasını kazanarak rekor kırdı.

Sarı-kırmızılı takım, 1987-1988, 1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Beşiktaş ve ODTÜ'nün üçer şampiyonluğu var

Kadınlarda lig tarihinde Beşiktaş ve ODTÜ üçer kez şampiyonluk elde etti.

Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ ikişer, İstanbul Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi de birer şampiyonluk kazandı.

2019-2020 sezonunu tamamlanamadı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Salgın nedeniyle lige 21. hafta maçlarının ardından 14 Mart'ta ara verilirken, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 11 Mayıs'ta sezonu şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararı aldı.

1.PERİYOT SONUCU: 17-21 (Fenerbahçe lehine)

DEVRE: 30-38 (Fenerbahçe lehine)

3.PERİYOT SONUCU: 42-62 (Fenerbahçe lehine)

MAÇ SONUCU: 56-80 (Fenerbahçe lehine)