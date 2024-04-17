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'Uyuyan hesap' vurgununda banka müdiresine ceza

'Uyuyan hesap' vurgununda banka müdiresine ceza

Eskişehir'de, 'uyuyan hesap'lardan zimmetine para geçirdiği iddiasıyla yargılanan banka müdiresi hakkında karar verildi.

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Eskişehir'de zimmetine para geçirdiği ve müşterilerin hesaplarında usulsüz işlemler yaptığı gerekçesiyle yargılanan bir bankanın şube müdiresi olan Ayşe Pelin Ü.'nün cezası belli oldu.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ayşe Pelin Ü. ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı ise sanığın "zimmet" suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, Ayşe Pelin Ü'nün "zimmet" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluğunun devamına hükmetti.

NE OLMUŞTU?
Eskişehir'de bir banka şubesinde hesabı bulunan müşterinin, kendisinden habersiz para transferi yapıldığına ilişkin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

"Uyuyan hesap" olarak adlandırılan yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan müşterilerini saptayıp, hesaplarındaki parayı önce farklı 4-5 kişi üzerine, daha sonra ise kendi hesaplarına aktardığı belirlenen şubede görevli banka müdiresi Ayşe Pelin Ü'nün 5 milyon 331 bin 852 lirayı zimmetine geçirdiği, müşterilerin hesaplarında bilgi ve onayları olmaksızın 40 milyon 194 bin 133 lira, 137 bin 895 avro ve 120 bin dolar tutarında usulsüz işlem gerçekleştirdiği tespit edilmişti.

Müdire, zimmetine geçirdiği 5 milyon 331 bin 852 lirayı bankaya geri ödemişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınmasının ardından tutuklanan Ayşe Pelin Ü. hakkında "zimmet" suçundan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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