Tadic: Onlardan iyi olduğumuzu göstereceğiz

UEFA Konferans Ligi çeyrek final 2. maçında Yarın Olympiakos ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal ve yıldız futbolcu Dusan Tadic, açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, yarı finale adlarını yazdırmak istediklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, "İlk maçta 3-2 kaybederek ülkemize geri geldik. Yarın taraftarımızın önünde yarı finale çıkmak için mücadele edeceğiz. Rakibimize de yapmış olduğumuz analizler doğrultusunda iyi bir takımları var. Bunları biliyorduk ama o maçta daha net ortaya çıktı. Biz de onlar da iyi takım. Yarın rakibimizi burada yenip maçı kazanarak yarı finale adımızı yazdırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Taraftarlardan maç sonuna kadar destek talep eden Kartal, bu destekle oyuncularının performansının artacağına inandığını dile getirdi.

Eleştirilere kulaklarını tıkadığını anlatan Kartal, Djiku'nun sakatlığını tamamen atlattığını ifade ederek, "Djiku kaliteli bir oyuncu, karakterli bir oyuncu. Bir maçta ayak tarak kemiği kırılıyor maçı öyle bitiyor. Haberi yok, çok özverili bir oyuncu. Her oyuncumuz değerli. İnanıyorum ki yarın son antrenmanda bu sezonun belki de sezon başı nasıl başladıysak en ideal 11 ile başlayacağımız ümit ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Takım kaptanlarının üst düzey profesyonel isimler olduğunun altını çizen Kartal, "Yaşadığımız sakatlıklar orta sahadaki oyuncularımız olmamasından dolayı istediğimiz güçlü oyunu bir dönem yapamadık. Oyun içinde ara ara yapabiliyorduk. Yarın da bizim çok önemli maçımız var. Yarın inanıyorum sezon başında sahaya çıkan ideal kadromuza yakın bir kadroyla sahaya çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Penaltı çalışması yaptıklarını ancak maçın penaltılara kalmayacağına inandığını dile getiren Kartal, sözlerini Jayden Oosterwolde'nin sakatlığına ilişkin şu ifadelerle tamamladı:

"Şu anda iyi durumda. Çok güçlü bir kas yapısı var. Biz de beklenenden daha erken aramıza dönebileceğini düşünüyoruz. Kendine iyi bakan bir oyuncu. Belki de lig bitmeden aramıza katılabilir diye düşünüyoruz. "

Dusan Tadic: "Onlardan daha iyi olduğumuzu göstereceğiz"

Sarı-lacivertlilerin takım kaptanlarından Dusan Tadic, her anlamda rakiplerinden daha iyi olduklarını göstermek istediklerini dile getirdi.

İlginç bir maça çıkacaklarını belirten Tadic, "İki takım da kaliteli oyunculardan kurulu. İlk maç çok fazla bireysel hata yaptık. Rakibimize çok hediye verdik ama sonrasında iyi bir skorla ayrılmayı başardık. Futbol konusunda her anlamda onlardan daha iyi olduğumuzu göstereceğiz. Zor bir maç olacağını düşünüyorum ama turu atlamak istiyoruz. Biz her anlamda daha iyi olduğumuzu göstermeliyiz. Fiziksel, taktiksel ve teknik olarak her anlamda daha iyi olduğumuzu taraftarlarımız önünde göstermemiz gerekiyor. Sorumluluk almamız gerekiyor. Fenerbahçe'yi yarı finale çıkarmamız gerekiyor." diye konuştu.

Harika bir taraftara sahip olduklarını vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Taraftarlarımız benim gördüklerimin en iyisi. Bunu olumlu kullanmamız lazım. Onlar itici gücümüz. Büyük kulüpte oynayınca bu tarz şeyler normaldir, hayal kırıklıkları olabilir. Bu durumda sorumluluk almamız gerekiyor. Büyük takımda oynama sebebimiz bu baskıyla baş etmeyi bilmemiz. Taraftarları arkamıza almamız gerekiyor. Yarın da harika bir atmosfer olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Olympiakos müsabakasıyla bu sezon sarı-lacivertlilerde 50. maçına çıkmasına ilişkin soruya, "Böyle bir kulüpte 50 maç oynamak güzel. Özellikle bu formayı taraftarlar önünde giymek büyük onur. Bizler için en önemli şey takımı yarı finale taşımak." yanıtını veren Tadic, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim pozisyonumda oynuyorsanız önünüzde oynayan futbolcunun gol kralı olmasını istersiniz. Bizim için daha da önemlisi takımımızın maçları kazanıyor olması. İlk maçta ilk 10 dakikaya iyi başladığımızı düşünüyorum. Birkaç pozisyon yakaladık. Daha sonrasında 2 hata yaptık ve o hatalar sonrasında maçın duygusu bizler için değişti. Umarım bu hataları tekrarlamaz ve daha iyi bir takım olduğumuzu gösteririz. Bu tarz takımlar hataları cezalandırabiliyor. Olympiakos'a çok saygı duyuyoruz. Bireysel anlamda kaliteli oyuncularla oluşan bir takım."