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Eskişehirli genç kick boksçular uluslararası başarılarını sürdürmek için çalışıyor

Eskişehirli genç kick boksçular uluslararası başarılarını sürdürmek için çalışıyor

Kick boksta kariyerlerinin ilk yıllarında ulusal ve uluslararası turnuvalarda dereceler kazanan milli sporcular Rabia Karagöz ve Eslem Naz Akkuş, yeni başarılar için Eskişehir Erk Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

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Babasının tavsiyesiyle 14 yaşında tekvandoya başlayan Karagöz, ulusal turnuvalarda kazandığı altın madalyaların ardından seçildiği Türkiye Kick Boks Milli Takımı ile bu sene 20-24 Mart'ta İtalya'da katıldığı Kick Boks Dünya Kupası'nda 50 kiloda birinciliğe ulaştı.

Karagöz ile aynı kulüpte wushu sporuyla tanışan Akkuş ise antrenörü Bülent Uysal'ın yönlendirmesiyle kick boksa başladı. Türkiye'deki şampiyonalarda birçok kez altın madalyaya uzanan Akkuş, 2023 yılının eylül ayında seçildiği milli takımla ilk uluslararası turnuva deneyimi olan İstanbul'daki Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

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