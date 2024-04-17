Hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

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Çeşme Mahallesi'nde D.M'ye ait eve kapı kilidini kırarak giren zanlılar, evden çamaşır makinesi, buzdolabı ile çeşitli eşya çalıp kaçtı.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu söz konusu hırsızlığı, "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "hırsızlık" gibi suçlardan 30 kaydı bulunan M.M. (20) ile 5 suç kaydı olan D.B'nin (25) gerçekleştirdiği tespit edildi.

M.M. ve D.B, saklandıkları eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Çalıntı eşyayı satın alan S.G. (33) hakkında da suç eşyasının satın alınması nedeniyle işlem yapıldı.