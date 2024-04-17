BIST 9.534
DOLAR 32,51
EURO 34,63
ALTIN 2.497,40
HABER /  GÜNCEL

Diyarbakır'da 67 kilogram toz esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 67 kilogram toz esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 67 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Birlik Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan G.M. yakalandı. Yapılan aramalarda, 67 kilogram toz esrar ve terazi bulundu. G.M. jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum'da 3. kattaki balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
Erzurum'da 3. kattaki balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
Muhtarlık mazbatasını alacağı gün hayatını kaybetti
Muhtarlık mazbatasını alacağı gün hayatını kaybetti
Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Google ile İsrail arasındaki Nimbus Projesi'ni protesto edildi
Google ile İsrail arasındaki Nimbus Projesi'ni protesto edildi
New York Times'ın çalışanlarına İsrail saldırılarıyla ilgili verdiği talimat ortaya çıktı
New York Times'ın çalışanlarına İsrail saldırılarıyla ilgili verdiği talimat ortaya çıktı
Antalyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Antalyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na bir aday daha!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na bir aday daha!
CHP lideri Özgür Özel duyurdu: Erdoğan'la yüz yüze görüşeceğiz
CHP lideri Özgür Özel duyurdu: Erdoğan'la yüz yüze görüşeceğiz
Karabağ'daki Rus Barış Gücü birlikleriyle ilgili önemli gelişme
Karabağ'daki Rus Barış Gücü birlikleriyle ilgili önemli gelişme
YSK, Hatay, Ordu, Ardahan ve İskenderun için karını verdi!
YSK, Hatay, Ordu, Ardahan ve İskenderun için karını verdi!
39 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
39 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Meteorolojiden Trakya için kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden Trakya için kuvvetli yağış uyarısı