CHP lideri Özgür Özel duyurdu: Erdoğan'la yüz yüze görüşeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüz yüze görüşeceklerini açıkladı.Abone ol
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sonrasında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşmek istediğini söylemişti.
Erdoğan "kapımız açık" demişti
Dün kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ilişkin "Sayın Özel’e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.
Yüz yüze görüşecekler
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Özel, bugün yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşeceklerini duyurdu.
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