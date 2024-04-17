CHP lideri Özgür Özel'in değişimi sürüyor! Son hali dikkat çekti
CHP lideri Özgür Özel önce ses tellerinden ameliyat oldu. Ardından ise gözlüğe veda etti. Saçlarını boyatan Özel'in yüzündeki değişim dikkat çekti.
31 Mart seçimlerinin ardından ilk defa grup toplantısında konuşan CHP lideri Özgür Özel “Kimseyi ayırmayacağız, bize oy veren kimseyi pişman etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Özgür Özel’in, açıklama yaptığı esnada imajında yaptığı değişiklikler dikkat çekti.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre önce ses tellerinden ameliyat olan Özel, uzun zamandır kullandığı gözlüklere veda etmek üzere harekete geçti.
Özel, bu kapsamda da gözlerinden ameliyat olarak gözlüklerini çıkardı. Bu operasyonların ardından Özgür Özel’in saçlarını boyattığı görüldü.