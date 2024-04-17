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CHP lideri Özgür Özel'in değişimi sürüyor! Son hali dikkat çekti

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CHP lideri Özgür Özel'in değişimi sürüyor! Son hali dikkat çekti

CHP lideri Özgür Özel önce ses tellerinden ameliyat oldu. Ardından ise gözlüğe veda etti. Saçlarını boyatan Özel'in yüzündeki değişim dikkat çekti.

CHP lideri Özgür Özel'in değişimi sürüyor! Son hali dikkat çekti

31 Mart seçimlerinin ardından ilk defa grup toplantısında konuşan CHP lideri Özgür Özel “Kimseyi ayırmayacağız, bize oy veren kimseyi pişman etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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CHP lideri Özgür Özel'in değişimi sürüyor! Son hali dikkat çekti

Özgür Özel’in, açıklama yaptığı esnada imajında yaptığı değişiklikler dikkat çekti. 

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CHP lideri Özgür Özel'in değişimi sürüyor! Son hali dikkat çekti

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre önce ses tellerinden ameliyat olan Özel, uzun zamandır kullandığı gözlüklere veda etmek üzere harekete geçti.

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CHP lideri Özgür Özel'in değişimi sürüyor! Son hali dikkat çekti

Özel, bu kapsamda da gözlerinden ameliyat olarak gözlüklerini çıkardı. Bu operasyonların ardından Özgür Özel’in saçlarını boyattığı görüldü.

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