Meteorolojiden Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın sabah saat 9.00'da etkisini kaybedeceği öngörülen yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.