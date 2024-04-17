BIST 9.583
DOLAR 32,53
EURO 34,65
ALTIN 2.497,27
HABER /  GÜNCEL

Meteorolojiden Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın sabah saat 9.00'da etkisini kaybedeceği öngörülen yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Myanmar'da 46 sınır polisi Bangladeş'e sığındı
Myanmar'da 46 sınır polisi Bangladeş'e sığındı
Özal'ın ölümünün üzerinden 31 yıl geçti
Özal'ın ölümünün üzerinden 31 yıl geçti
Zimmet davasında banka müdiresine 8 yıl 9 ay hapis!
Zimmet davasında banka müdiresine 8 yıl 9 ay hapis!
Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
BAE'de şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi
BAE'de şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi
Samsun'da nisan ayında "yaz" havası yaşanıyor
Samsun'da nisan ayında "yaz" havası yaşanıyor
İYİ Parti'de üst düzey istifa! Böyle duyurdu: Kırılma noktası olmuştur
İYİ Parti'de üst düzey istifa! Böyle duyurdu: Kırılma noktası olmuştur
Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor
Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor
Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Altın "güvenli liman" olmaya devam ediyor! En çok bunlar tercih ediliyor
Altın "güvenli liman" olmaya devam ediyor! En çok bunlar tercih ediliyor
Denizi olmayan Kayseri'de Türk somonu hasadı başladı
Denizi olmayan Kayseri'de Türk somonu hasadı başladı
Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor