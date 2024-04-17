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Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanında basın mensuplarına açıklamada bulunan kaleci Dorde Nikolic, ligde geçen hafta Trabzonspor'a karşı önemli bir galibiyet elde ettiklerini kaydetti.

Takım olarak iyi savunma yaptıklarını aktaran Nikolic, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Ligde bu hafta Fenerbahçe ile zor bir maça çıkacaklarını belirten Nikolic, "Çok büyük ve zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tabii ki iyi bir sonuç odaklı oynayacağız." diye konuştu.

Performansıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Nikolic, "Trabzon'da elimden gelenin en iyisini yaptım. Takıma 3 puan kazandırmak için kendi kısmıma düşen katkıyı vermeye çalıştım. Performansımı bu şekilde ortaya koydum." ifadelerini kullandı.

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